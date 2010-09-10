Сообщение klonik » Вчера, 21:46

Смотрю машины, интересуют внедорожники, в целом есть три миллиона. Можно еще немного добавить в кредит, но не очень бы хотелось. Почему-то во всех салонах активно предлагают китайцев. Склоняюсь к тому, чтобы взять, но останавливают отзывы. Что посоветуете?