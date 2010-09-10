Покупка авто
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Покупка авто
Смотрю машины, интересуют внедорожники, в целом есть три миллиона. Можно еще немного добавить в кредит, но не очень бы хотелось. Почему-то во всех салонах активно предлагают китайцев. Склоняюсь к тому, чтобы взять, но останавливают отзывы. Что посоветуете?
Re: Покупка авто
Пусть меня закидают тапками, но лучше купить тойота рав 4 с пробегом, чем нового китайца. Опыт показывает, что тойота у вас десять лет минимум отбегает, не доставляя никаких хлопот. Китаец через три года попрощается, потому что именно такой ресурс заложен производителем. И да, отзывы как бы прямо говорят, что это не лучшая машина для покупки. Хотя бы потому, что ржавеет через год после того, как выехала с салона.
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