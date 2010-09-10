Покупка авто

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1205
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто

Сообщение klonik » Вчера, 21:46

Смотрю машины, интересуют внедорожники, в целом есть три миллиона. Можно еще немного добавить в кредит, но не очень бы хотелось. Почему-то во всех салонах активно предлагают китайцев. Склоняюсь к тому, чтобы взять, но останавливают отзывы. Что посоветуете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1209
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка авто

Сообщение zevc » Вчера, 23:02

Пусть меня закидают тапками, но лучше купить тойота рав 4 с пробегом, чем нового китайца. Опыт показывает, что тойота у вас десять лет минимум отбегает, не доставляя никаких хлопот. Китаец через три года попрощается, потому что именно такой ресурс заложен производителем. И да, отзывы как бы прямо говорят, что это не лучшая машина для покупки. Хотя бы потому, что ржавеет через год после того, как выехала с салона.
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