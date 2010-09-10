Новые подходы в доставке товаров из Китая интересуют, не подскажете?
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Новые подходы в доставке товаров из Китая интересуют, не подскажете?
Новые подходы в доставке товаров из Китая интересуют, не подскажете?
Re: Новые подходы в доставке товаров из Китая интересуют, не подскажете?
Китай сейчас моден у нас, как никогда...) Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://doccentr.com/tendenczii-i-innov ... iz-kitaya/ В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны) Сейчас массу материалов можно найти просто погуглив, так что вы бы могли и не задавать тут этот вопрос. Но раз уж сделали это, то грех вам не помочь)
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