Выбор посредника для доставки грузов из Китая: как найти надежного партнера?
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Выбор посредника для доставки грузов из Китая: как найти надежного партнера?
Выбор посредника для доставки грузов из Китая: как найти надежного партнера?
Re: Выбор посредника для доставки грузов из Китая: как найти надежного партнера?
В бизнесе поиск надежного партнера - это наверно самый важный фактор успеха. Я вот до сих пор не могу найти, сейчас штудирую материалы вроде https://apploidnews.com/russian/vybor-p ... -partnera/ что бы это исправить. А то сам потянуть бизнес никак не могу...
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