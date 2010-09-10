Выбор посредника для доставки грузов из Китая: как найти надежного партнера?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1208
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Выбор посредника для доставки грузов из Китая: как найти надежного партнера?

Сообщение klonik » 20 минут назад

Выбор посредника для доставки грузов из Китая: как найти надежного партнера?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1212
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Выбор посредника для доставки грузов из Китая: как найти надежного партнера?

Сообщение zevc » 18 минут назад

В бизнесе поиск надежного партнера - это наверно самый важный фактор успеха. Я вот до сих пор не могу найти, сейчас штудирую материалы вроде https://apploidnews.com/russian/vybor-p ... -partnera/ что бы это исправить. А то сам потянуть бизнес никак не могу...
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