Стоимость доставки станков из Китая в Россию не подскажете?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1212
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стоимость доставки станков из Китая в Россию не подскажете?

Сообщение zevc » Сегодня, 13:30

Стоимость доставки станков из Китая в Россию не подскажете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1208
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стоимость доставки станков из Китая в Россию не подскажете?

Сообщение klonik » Сегодня, 13:31

Тут от многих факторов цена будет зависть. Почитайте примерную стоимость вот тут https://rannews.ru/dostavka-stankov-iz- ... ozhki.html отличная статья по вашей теме. Тоже Китаем по маленьку интересуюсь, давно уже бизнес с ними начать хочу.
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