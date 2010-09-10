Стоимость доставки станков из Китая в Россию не подскажете?
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Стоимость доставки станков из Китая в Россию не подскажете?
Стоимость доставки станков из Китая в Россию не подскажете?
Re: Стоимость доставки станков из Китая в Россию не подскажете?
Тут от многих факторов цена будет зависть. Почитайте примерную стоимость вот тут https://rannews.ru/dostavka-stankov-iz- ... ozhki.html отличная статья по вашей теме. Тоже Китаем по маленьку интересуюсь, давно уже бизнес с ними начать хочу.
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