Практикуя ци сто тысяч лет (2023)
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Практикуя ци сто тысяч лет (2023)
Практикуя ци сто тысяч лет (2023) начинать смотреть или нет? Хочу найти аниме сериал с большим количеством серий и интересным сюжетом, но не настолько большим, как Наруто. Жанр: исторический, приключения. Выбор пока пал на этот https://animeha.org/2751-praktikuja-ci- ... h-let.html , но хочется сначала послушать отзывы, потому что от студии Foch Films еще ничего не довелось смотреть.
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