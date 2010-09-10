Разработка проекта АИИС КУЭ

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Разработка проекта АИИС КУЭ

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 16:29

Сколько стоит разработка проекта АИИС КУЭ и что в неё входит? В Яндексе почитал несколько статей на эту тему, но информация там отличается. Я не совсем понимаю, где актуальная, а где нет. Может кто проконсультировать? К кому обратиться за услугами разработки проекта? По МСК Энерго можете дать отзывы? С кем вы сотрудничаете?
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