Разработка проекта АИИС КУЭ
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Разработка проекта АИИС КУЭ
Сколько стоит разработка проекта АИИС КУЭ и что в неё входит? В Яндексе почитал несколько статей на эту тему, но информация там отличается. Я не совсем понимаю, где актуальная, а где нет. Может кто проконсультировать? К кому обратиться за услугами разработки проекта? По МСК Энерго можете дать отзывы? С кем вы сотрудничаете?
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