Какие отзывы имеют большую ценность?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1214
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Какие отзывы имеют большую ценность?

Сообщение zevc » Вчера, 23:02

Какие отзывы имеют большую ценность?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Какие отзывы имеют большую ценность?

Сообщение klonik » Вчера, 23:02

Сейчас много заказных, так что сложно по ним выбирать... Рекомендую ознакомиться со статьей https://dk-zio.ru/2023/09/otzyvy-o-tova ... ri-poiske/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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