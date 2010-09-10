Аренда измельчителя веток

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1211
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Аренда измельчителя веток

Сообщение klonik » Сегодня, 12:19

Аренда измельчителя веток интересует, где про это можно узнать подробнее?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1215
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Аренда измельчителя веток

Сообщение zevc » Сегодня, 12:21

Полезная штука скажу я вам. В большом хозяйства, а у нас сад - незаменима. Рекомендую ознакомиться со статьей https://dobrenok.com/life/arenda-izmelc ... vetok.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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