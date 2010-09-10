Мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1217
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » 42 минуты назад

Добрый день, у нас руководство наконец-то решило оборудовать на работе столовую, не нужно будет таскать с собой контейнеры, будем как белые люди приходить и обедать) Подскажите, хотим приобрести как на фудкортах урны - сверху для подноса, снизу для остатков, где посмотреть?
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