Сообщение zevc » 42 минуты назад

Добрый день, у нас руководство наконец-то решило оборудовать на работе столовую, не нужно будет таскать с собой контейнеры, будем как белые люди приходить и обедать) Подскажите, хотим приобрести как на фудкортах урны - сверху для подноса, снизу для остатков, где посмотреть?