Мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1217
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » Сегодня, 19:14

Добрый день, у нас руководство наконец-то решило оборудовать на работе столовую, не нужно будет таскать с собой контейнеры, будем как белые люди приходить и обедать) Подскажите, хотим приобрести как на фудкортах урны - сверху для подноса, снизу для остатков, где посмотреть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1213
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мебель

Сообщение klonik » Сегодня, 21:25

Приветствую, наши пытали как-то тоже питание организовать на работе, но почему-то ни одна контора долго не задерживается, последняя пробыла всего месяц, хотя мне кажется много кто ходил туда кушать. Урну мы покупали тут https://msk.mebelf.com/, это действительно оказалось очень удобно, снизу отсек для одноразовой посуды с остатками еды, сверху стопочкой разносы. Места мало занимает.
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