Мебель
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Мебель
Добрый день, у нас руководство наконец-то решило оборудовать на работе столовую, не нужно будет таскать с собой контейнеры, будем как белые люди приходить и обедать) Подскажите, хотим приобрести как на фудкортах урны - сверху для подноса, снизу для остатков, где посмотреть?
Re: Мебель
Приветствую, наши пытали как-то тоже питание организовать на работе, но почему-то ни одна контора долго не задерживается, последняя пробыла всего месяц, хотя мне кажется много кто ходил туда кушать. Урну мы покупали тут https://msk.mebelf.com/, это действительно оказалось очень удобно, снизу отсек для одноразовой посуды с остатками еды, сверху стопочкой разносы. Места мало занимает.
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