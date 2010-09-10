Очки
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Очки
Здравствуйте, хотим брату на 23 февраля подарить солнцезащитные авиаторы, он ярый фанат босса, подскажите, где можно посмотреть оригинальные мужские очечи? Нам без примерки можно, нашему подлецу все к лицу)
Re: Очки
Доброго времени суток, я прям завидую вашему брату, вот мне хоть все перебери, не идет ни одна оправа, когда возникает необходимость, могу неделю кататься по оптикам и мерить, но подобрать так, чтоб нравилось хотя бы самой себе - миссия не выполнима. Авиаторы посмотрите в Слепой курице, у них мужские солнцезащитные очки boss представлены в ассортименте, еще помучаетесь с выбором)
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