Очки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1217
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Очки

Сообщение zevc » Сегодня, 19:19

Здравствуйте, хотим брату на 23 февраля подарить солнцезащитные авиаторы, он ярый фанат босса, подскажите, где можно посмотреть оригинальные мужские очечи? Нам без примерки можно, нашему подлецу все к лицу)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1213
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Очки

Сообщение klonik » Сегодня, 21:32

Доброго времени суток, я прям завидую вашему брату, вот мне хоть все перебери, не идет ни одна оправа, когда возникает необходимость, могу неделю кататься по оптикам и мерить, но подобрать так, чтоб нравилось хотя бы самой себе - миссия не выполнима. Авиаторы посмотрите в Слепой курице, у них мужские солнцезащитные очки boss представлены в ассортименте, еще помучаетесь с выбором)
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