Менеджер цен для товаров Wildberries

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Менеджер цен для товаров Wildberries

Сообщение Buneyaz » 19 минут назад

Привет. С ВБ кто-нибудь работает? Можете порекомендовать надежный менеджер цен для товаров Wildberries? Он же репрайсер, как его еще называют. Мне нужно формировать цены с учётом СПП, но многие сервисы такой функции не предоставляют. По https://knopka-bablo.online/menedzher-czen-wildberries отзывы имеются? Какой сервис вы используете?
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