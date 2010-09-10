Менеджер цен для товаров Wildberries
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
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Менеджер цен для товаров Wildberries
Привет. С ВБ кто-нибудь работает? Можете порекомендовать надежный менеджер цен для товаров Wildberries? Он же репрайсер, как его еще называют. Мне нужно формировать цены с учётом СПП, но многие сервисы такой функции не предоставляют. По https://knopka-bablo.online/menedzher-czen-wildberries отзывы имеются? Какой сервис вы используете?
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