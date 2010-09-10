Нужно получить Песель

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Откуда: Киев
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Нужно получить Песель

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 23:09

Коллеги, кто может подсказать, как можно получить Песель удаленно и реально ли это? Слышала, что вроде да.
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