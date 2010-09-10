Как быстро получить визу?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Откуда: Киев
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Зинаидушка

Как быстро получить визу?

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 23:16

Привет, ребята. Я из Беларуси. Хочу летом выбраться на отдых и мне нужно найти, где оформить визу можно быстро. Есть несколько вариантов стран для отдыха.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Как быстро получить визу?

Сообщение DenisKot » Сегодня, 13:24

Тогда выбирайте тут страну, в которой визу проще всего получить.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей