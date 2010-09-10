Как быстро получить визу?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
- Откуда: Киев
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Как быстро получить визу?
Привет, ребята. Я из Беларуси. Хочу летом выбраться на отдых и мне нужно найти, где оформить визу можно быстро. Есть несколько вариантов стран для отдыха.
Re: Как быстро получить визу?
Тогда выбирайте тут страну, в которой визу проще всего получить.
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