Подскажите
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Подскажите
К сожалению, военные действия добрались и до нас, родители решили остаться в доме. Зато была проверена защита окон от взрывов в Черкассах от них https://plastwindservice.com.ua/cherkas ... hyta-okon/ , которую тут недавно обсуждали. Ну что могу сказать – да, эстетика хромает, зато надежно. Несмотря на то, что взрывная волна была сильной, окна устояли, даже, если верить родителям, сильно не дребезжали. Рекомендую, если кто еще сомневается.
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