Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1218
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:41

Техника для кухни в подарок это нормально или нет при условии, что именинник ничего такого не просил? У моей свекрови ДР, золовка требует скинуться на мультиварку. Все бы ничего, вот только свекровь моя к таким вещам относится негативно. Есть ли смысл?
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