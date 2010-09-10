Подскажите
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Подскажите
Техника для кухни в подарок это нормально или нет при условии, что именинник ничего такого не просил? У моей свекрови ДР, золовка требует скинуться на мультиварку. Все бы ничего, вот только свекровь моя к таким вещам относится негативно. Есть ли смысл?
Re: Подскажите
При таком раскладе однозначно нет. У меня не свекровь, а мама мультиварку не признает. Вот вообще никак, не нравится ей даже сама идея. И что будет, если я ей ее подарю? Определенного ничего хорошего. Я считаю, что гаджеты в подарок всегда должны покупаться исключительно по согласованию со второй стороной. Иначе с подарком угадать просто невозможно, у всех разные предпочтения.
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