Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1220
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:41

Техника для кухни в подарок это нормально или нет при условии, что именинник ничего такого не просил? У моей свекрови ДР, золовка требует скинуться на мультиварку. Все бы ничего, вот только свекровь моя к таким вещам относится негативно. Есть ли смысл?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1223
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:25

При таком раскладе однозначно нет. У меня не свекровь, а мама мультиварку не признает. Вот вообще никак, не нравится ей даже сама идея. И что будет, если я ей ее подарю? Определенного ничего хорошего. Я считаю, что гаджеты в подарок всегда должны покупаться исключительно по согласованию со второй стороной. Иначе с подарком угадать просто невозможно, у всех разные предпочтения.
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