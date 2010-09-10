Сообщение klonik » Вчера, 19:41

Техника для кухни в подарок это нормально или нет при условии, что именинник ничего такого не просил? У моей свекрови ДР, золовка требует скинуться на мультиварку. Все бы ничего, вот только свекровь моя к таким вещам относится негативно. Есть ли смысл?