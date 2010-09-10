Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1218
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:47

Кто может проконсультировать по визам, дайте знать. Вопрос простой – если я лечу в Индию, то на какой максимальный срок могу остаться при оформлении пятилетней визы? Интересует срок непрерывный, а не в целом который. Раньше было 90 дней, сейчас как?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1220
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 57 минут назад

На днях тут https://t.me/goaindiachat визу оформляли, правда, годовую. Заодно по срокам консультировались, тоже было интересно. Так вот, лимит в девяносто дней так и остался неизменным. Что по годовой визе, что по пятилетней. И по ста восьмидесяти дням в год лимит так и сохранился, тут все как и раньше. Скажите, пожалуйста, а вы с какими целями надолго туда летите? Учиться или по работе?
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