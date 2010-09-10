Сообщение klonik » Сегодня, 19:47

Кто может проконсультировать по визам, дайте знать. Вопрос простой – если я лечу в Индию, то на какой максимальный срок могу остаться при оформлении пятилетней визы? Интересует срок непрерывный, а не в целом который. Раньше было 90 дней, сейчас как?