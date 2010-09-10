Уроки вокала
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Уроки вокала
Дамы, скажите, у кого из вас была мечта стать певицей? Я себя сколько помню, всегда хотела петь. Родителям говорила, а они смеялись, что у меня ни слуха, не голоса. Зато сейчас как посмотришь кто выступает, становится понятно, что и у меня был шанс. А вы как думаете?
Re: Уроки вокала
Видите ли, автор, петь научиться может каждый. У кого-то займет времени больше, у кого-то меньше – вот тут https://vokal-nsk.ru/ если посмотреть, то видно, что при желании из любого человека можно сделать неплохого певца. Но нужно понимать, что сейчас большую роль играет продвижение. И деньги на него. Это, в принципе, объясняет, почему так много бездарностей сейчас популярны.
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