Сообщение klonik » Сегодня, 19:56

Дамы, скажите, у кого из вас была мечта стать певицей? Я себя сколько помню, всегда хотела петь. Родителям говорила, а они смеялись, что у меня ни слуха, не голоса. Зато сейчас как посмотришь кто выступает, становится понятно, что и у меня был шанс. А вы как думаете?