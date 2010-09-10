Уроки вокала

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1218
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Уроки вокала

Сообщение klonik » Сегодня, 19:56

Дамы, скажите, у кого из вас была мечта стать певицей? Я себя сколько помню, всегда хотела петь. Родителям говорила, а они смеялись, что у меня ни слуха, не голоса. Зато сейчас как посмотришь кто выступает, становится понятно, что и у меня был шанс. А вы как думаете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1220
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Уроки вокала

Сообщение zevc » 53 минуты назад

Видите ли, автор, петь научиться может каждый. У кого-то займет времени больше, у кого-то меньше – вот тут https://vokal-nsk.ru/ если посмотреть, то видно, что при желании из любого человека можно сделать неплохого певца. Но нужно понимать, что сейчас большую роль играет продвижение. И деньги на него. Это, в принципе, объясняет, почему так много бездарностей сейчас популярны.
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