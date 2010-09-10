Аудиокниги
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Аудиокниги
Вне школы не могу ребенка заставить читать книги. Уговариваю, ругаюсь, иногда мотивирую деньгами, но все бесполезно. Много раз объясняла, как важны книги для его развития, не слышит. Отстать? Переживаю, что потом детка у меня от этого пострадает.
Re: Аудиокниги
А вы детке предлагали слушать книги? Я понимаю, что полноценного чтения этот вариант никак не заменит, но все же стоит попробовать. Во-первых, это компромисс, таким образом можно ознакомить ребенка хоть с основным списком произведений. Во-вторых, аудиокниги бесплатно можно слушать, тогда как бумажные нужно покупать. Я свою семиклассницу именно так уговорила на изучение классики, которую требуют в школе.
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