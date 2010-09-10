Сообщение klonik » Сегодня, 21:16

Вне школы не могу ребенка заставить читать книги. Уговариваю, ругаюсь, иногда мотивирую деньгами, но все бесполезно. Много раз объясняла, как важны книги для его развития, не слышит. Отстать? Переживаю, что потом детка у меня от этого пострадает.