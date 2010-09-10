Калькулятор расчёта категории оборудования

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1221
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Калькулятор расчёта категории оборудования

Сообщение zevc » Сегодня, 01:14

Калькулятор расчёта категории оборудования по ТР ТС 032/2013 от компании «Глобал Стандарт» интересует, где про него можно почитать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1219
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Калькулятор расчёта категории оборудования

Сообщение klonik » Сегодня, 01:15

И как вас занесло на такую узкую тему?) Для чего оно вам, если не секрет? Рекомендую ознакомиться со статьей http://relasko.ru/publ/kalkuljator_rasc ... /1-1-0-312 в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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