Калькулятор расчёта категории оборудования
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Калькулятор расчёта категории оборудования
Калькулятор расчёта категории оборудования по ТР ТС 032/2013 от компании «Глобал Стандарт» интересует, где про него можно почитать?
Re: Калькулятор расчёта категории оборудования
И как вас занесло на такую узкую тему?) Для чего оно вам, если не секрет? Рекомендую ознакомиться со статьей http://relasko.ru/publ/kalkuljator_rasc ... /1-1-0-312 в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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