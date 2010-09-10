Значение профилактики для поддержания здоровья зубов и полости рта не подскажете?
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Значение профилактики для поддержания здоровья зубов и полости рта не подскажете?
Значение профилактики для поддержания здоровья зубов и полости рта не подскажете?
Re: Значение профилактики для поддержания здоровья зубов и полости рта не подскажете?
Всю жизнь меня заставляли чистить зубы, а я в детстве с этим боролась, теперь столько проблем... Так что не идите моим путем) Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://tram23.ru/znachenie-profilaktik ... i-rta.html по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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