Популярные сайты знакомств в России
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Популярные сайты знакомств в России
От нечего делать ходила по интернету, изучала тематику знакомств. На https://lover-top.ru/rating/ популярные сайты знакомств в России представлены огромным количеством, что меня смутило. Неужели у нас столько неустроенных женщин? Просто если по сторонам посмотреть, то все женаты/замужем. Да, не все в браке счастливы, но вот чтобы прямо одинокие были – в моем окружении такого вообще нет.
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