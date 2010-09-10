Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1225
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:13

Планируем на осень семейную поездку в Рим, подскажите групповые или индивидуальные экскурсии по Риму. Особенно, если вы сами брали гида, кто вам больше всего понравился и запомнился? Хотим, чтобы это было интересно, познавательно и запоминающе)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1221
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:35

Мы брали русскоговорящего гида в Риме, нашла на просторах интернета Евгению Кулишенко https://romartgid.ru/ , мы остались в полном восторге от экскурсии. Посмотрите на сайте, у нее представлены разные направления экскурсий, выбирайте сами, что больше понравится. Так как мы были там впервые в Италии, взяли экскурсию «Первое знакомство с Римом». Если вы уже там были, логичнее будет выбрать что-то другое, тем более, выбор у нее огромный.
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