Сообщение zevc » Вчера, 21:13

Планируем на осень семейную поездку в Рим, подскажите групповые или индивидуальные экскурсии по Риму. Особенно, если вы сами брали гида, кто вам больше всего понравился и запомнился? Хотим, чтобы это было интересно, познавательно и запоминающе)