Музыка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1223
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Музыка

Сообщение klonik » Вчера, 14:56

Бывает ли у вас такое, что когда вы едете в машине, слушаете радио, и вам попадается песня, которая понравилась и сразу хочется её скачать. Ищешь, где скачать, а на сайтах то и дело, что предлагают скачать платно и путем регистрации. Где вы в таком случае ищете треки? Помогите найти нормальный сайт для скачивания))
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1227
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Музыка

Сообщение zevc » Вчера, 22:51

Я тоже раньше скачивал платно, пока мне друг не подсказал сайт https://muzub.net/ , здесь всегда скачиваю новинки музыки абсолютно бесплатно и с отличным качеством. Кстати, этот сайт удивляет наличием артистов, потому что музыка там очень разнообразная. Самое главное для меня, что скачивать музыку там крайне легко. Так что обязательно посмотрите, думаю, что и вы останетесь довольны.
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