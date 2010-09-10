Музыка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Музыка
Бывает ли у вас такое, что когда вы едете в машине, слушаете радио, и вам попадается песня, которая понравилась и сразу хочется её скачать. Ищешь, где скачать, а на сайтах то и дело, что предлагают скачать платно и путем регистрации. Где вы в таком случае ищете треки? Помогите найти нормальный сайт для скачивания))
Re: Музыка
Я тоже раньше скачивал платно, пока мне друг не подсказал сайт https://muzub.net/ , здесь всегда скачиваю новинки музыки абсолютно бесплатно и с отличным качеством. Кстати, этот сайт удивляет наличием артистов, потому что музыка там очень разнообразная. Самое главное для меня, что скачивать музыку там крайне легко. Так что обязательно посмотрите, думаю, что и вы останетесь довольны.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя