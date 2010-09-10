Сообщение klonik » Вчера, 14:56

Бывает ли у вас такое, что когда вы едете в машине, слушаете радио, и вам попадается песня, которая понравилась и сразу хочется её скачать. Ищешь, где скачать, а на сайтах то и дело, что предлагают скачать платно и путем регистрации. Где вы в таком случае ищете треки? Помогите найти нормальный сайт для скачивания))