Подскажите
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Подскажите
Пришла мне тут в голову мысль попробовать заняться созданием небольших обучающих курсов. Для компаний, например, которые хотят себя красиво перед теми же инвесторами выставить. Естественно, этому придется учиться и, скорее всего, не бесплатно. А есть ли смысл?
Re: Подскажите
Автор, главная компании, которая именно на этом специализируется, вам в помощь. Посмотрите, как это работает и подумайте, сможете ли вы что-то подобное выдавать? Профессионально, четко, разрабатывать концепцию вам придется самостоятельно. Если вы готовы выдавать что-то на похожем уровне, то, конечно, учитесь. Дело нужное, хорошее, спрос есть однозначно.
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