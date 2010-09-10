Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1223
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:30

Пришла мне тут в голову мысль попробовать заняться созданием небольших обучающих курсов. Для компаний, например, которые хотят себя красиво перед теми же инвесторами выставить. Естественно, этому придется учиться и, скорее всего, не бесплатно. А есть ли смысл?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1227
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:52

Автор, главная компании, которая именно на этом специализируется, вам в помощь. Посмотрите, как это работает и подумайте, сможете ли вы что-то подобное выдавать? Профессионально, четко, разрабатывать концепцию вам придется самостоятельно. Если вы готовы выдавать что-то на похожем уровне, то, конечно, учитесь. Дело нужное, хорошее, спрос есть однозначно.
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