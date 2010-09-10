Сообщение klonik » Вчера, 20:30

Пришла мне тут в голову мысль попробовать заняться созданием небольших обучающих курсов. Для компаний, например, которые хотят себя красиво перед теми же инвесторами выставить. Естественно, этому придется учиться и, скорее всего, не бесплатно. А есть ли смысл?