Фарфор имеете?
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Фарфор имеете?
Друзья, есть у кого-то дома посуда из фарфора? Жена намекнула, что хочет себе набор на день рождения. Как его правильно выбрать и есть ли вообще в нём смысл? Просто за небольшой набор посуды 20-30 тыс. рублей я еще в жизни не отдавал... Здесь glavfish.com посмотрел цены, есть много разных видов, и подешевле, и по 300+ тыс руб. Может кто-то объяснить на простом языке?
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