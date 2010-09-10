Фарфор имеете?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Фарфор имеете?

Сообщение Buneyaz » Вчера, 22:19

Друзья, есть у кого-то дома посуда из фарфора? Жена намекнула, что хочет себе набор на день рождения. Как его правильно выбрать и есть ли вообще в нём смысл? Просто за небольшой набор посуды 20-30 тыс. рублей я еще в жизни не отдавал... Здесь glavfish.com посмотрел цены, есть много разных видов, и подешевле, и по 300+ тыс руб. Может кто-то объяснить на простом языке?
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