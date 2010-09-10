Где в Минске заказать продвижение сайта

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Где в Минске заказать продвижение сайта

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 00:59

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вашего совета относительно своего бизнеса. Я вот уже десять лет занимаюсь реставрацией и химчисткой одежды. До прошлого года это была стандартная, небольшая мастреская. Без никаких реклам и продвижений, просто самозанятость. И с прошлой осени я всерьез взялся за раскрутку своего дела, за это время удалось увеличить выручку почти вдвое. Были наняты два сотрудника, сам перешел только на организационные моменты. Сейчас вот планирую открыть сайт. Где в Минске можно заказать его продвижение?
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