Сообщение Буцефалия » Сегодня, 00:59

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вашего совета относительно своего бизнеса. Я вот уже десять лет занимаюсь реставрацией и химчисткой одежды. До прошлого года это была стандартная, небольшая мастреская. Без никаких реклам и продвижений, просто самозанятость. И с прошлой осени я всерьез взялся за раскрутку своего дела, за это время удалось увеличить выручку почти вдвое. Были наняты два сотрудника, сам перешел только на организационные моменты. Сейчас вот планирую открыть сайт. Где в Минске можно заказать его продвижение?