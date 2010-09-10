Где в Минске заказать продвижение сайта
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Где в Минске заказать продвижение сайта
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу вашего совета относительно своего бизнеса. Я вот уже десять лет занимаюсь реставрацией и химчисткой одежды. До прошлого года это была стандартная, небольшая мастреская. Без никаких реклам и продвижений, просто самозанятость. И с прошлой осени я всерьез взялся за раскрутку своего дела, за это время удалось увеличить выручку почти вдвое. Были наняты два сотрудника, сам перешел только на организационные моменты. Сейчас вот планирую открыть сайт. Где в Минске можно заказать его продвижение?
Re: Где в Минске заказать продвижение сайта
Крутой результат на самом деле. Если всего за 3-4 месяца вы удвоили выручку. Сейчас значит вы полностью вышли из операционки и занимаетесь только управлением? Это здорово, так и должен поступать настоящий бизнесмен. Ну а что касается вашего вопроса, то заказать продвижение сайта Минске можете у компании Seo-pr. Компания больше десяти лет находится на рынке продвижения и за это время раскрутила не один десяток крупных проектов. Можете на их сайте ознакомиться с кейсами.
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