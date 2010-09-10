Черная пятница: миф или реальность? Кто что о ней думает?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1231
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Черная пятница: миф или реальность? Кто что о ней думает?

Сообщение zevc » Сегодня, 10:41

Черная пятница: миф или реальность? Кто что о ней думает?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1226
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Черная пятница: миф или реальность? Кто что о ней думает?

Сообщение klonik » Сегодня, 10:42

Скидки реальные в эти дни, так что никакой это не миф) Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://komiinform.ru/nt/3891 по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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