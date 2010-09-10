Что интересного можно найти на просторах интернета?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1226
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Что интересного можно найти на просторах интернета?

Сообщение klonik » Сегодня, 10:58

Что интересного можно найти на просторах интернета? Делимся такими ссылочками)
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1231
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Что интересного можно найти на просторах интернета?

Сообщение zevc » Сегодня, 11:01

Подкину вам в тему вот этот https://paradisearticle.com/website-list-1764/ вариант. Очень широкий каталог данного сайта поможет найти много интересного. Так что не теряйте время зря и загляните, потом отпишите, что по душе пришлось)
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