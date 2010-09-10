Казино
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Казино
Перед новым годом решила испытать удачу в казино, с первого же раза выиграла приличную для меня сумму. Естественно, с тех самых пор у меня есть огромное желание повторить. Но я понимаю, что вряд ли мне еще так повезет. Может, другое казино выбрать?
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