Казино

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1231
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Казино

Сообщение zevc » Сегодня, 12:05

Перед новым годом решила испытать удачу в казино, с первого же раза выиграла приличную для меня сумму. Естественно, с тех самых пор у меня есть огромное желание повторить. Но я понимаю, что вряд ли мне еще так повезет. Может, другое казино выбрать?
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