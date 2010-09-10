Сообщение zevc » Сегодня, 12:05

Перед новым годом решила испытать удачу в казино, с первого же раза выиграла приличную для меня сумму. Естественно, с тех самых пор у меня есть огромное желание повторить. Но я понимаю, что вряд ли мне еще так повезет. Может, другое казино выбрать?