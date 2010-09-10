Казино

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1234
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Казино

Сообщение zevc » Вчера, 12:05

Перед новым годом решила испытать удачу в казино, с первого же раза выиграла приличную для меня сумму. Естественно, с тех самых пор у меня есть огромное желание повторить. Но я понимаю, что вряд ли мне еще так повезет. Может, другое казино выбрать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Казино

Сообщение klonik » Вчера, 20:05

А где, если не секрет, вы в прошлый раз выиграли? Просто я начинала с BC Game, повезло раза с третьего, но я по чуть-чуть пополняю. Вообще, если честно, не верю во все эти приметы что новичкам везет и прочее. Потому что с тех пор, как начала играть, выигрываю регулярно. Да, не каждый день и не всегда крупные суммы. Иногда только-только, чтобы отыграть пополнение. Но суть то в том, что я не новичок и мне продолжает везти.
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