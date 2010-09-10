Казино
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Казино
Перед новым годом решила испытать удачу в казино, с первого же раза выиграла приличную для меня сумму. Естественно, с тех самых пор у меня есть огромное желание повторить. Но я понимаю, что вряд ли мне еще так повезет. Может, другое казино выбрать?
Re: Казино
А где, если не секрет, вы в прошлый раз выиграли? Просто я начинала с BC Game, повезло раза с третьего, но я по чуть-чуть пополняю. Вообще, если честно, не верю во все эти приметы что новичкам везет и прочее. Потому что с тех пор, как начала играть, выигрываю регулярно. Да, не каждый день и не всегда крупные суммы. Иногда только-только, чтобы отыграть пополнение. Но суть то в том, что я не новичок и мне продолжает везти.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей