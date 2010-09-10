Выбор VDS

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1231
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Выбор VDS

Сообщение zevc » Сегодня, 12:26

Выбор VDS нужно произвести, не подскажите, как это правильно сделать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1226
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Выбор VDS

Сообщение klonik » Сегодня, 12:27

Ничего сложного, но если нужны рекомендации, то вам сюда https://tram23.ru/vybor-vds-tehnicheski ... rvera.html Отличный материал по теме, точно даст вам шанс не прогадать с покупкой. Сама недавно им пользовалась в аналогичной ситуации.
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