Когда стоит задуматься о посещении наркологической клиники?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1228
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Когда стоит задуматься о посещении наркологической клиники?

Сообщение klonik » Сегодня, 14:51

Когда стоит задуматься о посещении наркологической клиники?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1233
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Когда стоит задуматься о посещении наркологической клиники?

Сообщение zevc » Сегодня, 14:53

Когда сами жизнь уже рушить начинаете и другим людям мешать. Столько подобных историй... Рекомендую ознакомиться со статьей https://noprost.com/zdorove/kogda-stoit ... iniki.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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