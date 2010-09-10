Когда стоит задуматься о посещении наркологической клиники?
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Когда стоит задуматься о посещении наркологической клиники?
Когда стоит задуматься о посещении наркологической клиники?
Re: Когда стоит задуматься о посещении наркологической клиники?
Когда сами жизнь уже рушить начинаете и другим людям мешать. Столько подобных историй... Рекомендую ознакомиться со статьей https://noprost.com/zdorove/kogda-stoit ... iniki.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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