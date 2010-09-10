Сообщение zevc » Сегодня, 17:56

Кто недавно был в мебельных, что там с доставкой? Нужен недорогой диван, на кухню. Самый простой, но чтобы раскладывался в полноценное спальное место, если вдруг кто-то из гостей останется ночевать. Цена – ну, допустим, до сорока тысяч, не дороже.