Покупка дивана
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Покупка дивана
Кто недавно был в мебельных, что там с доставкой? Нужен недорогой диван, на кухню. Самый простой, но чтобы раскладывался в полноценное спальное место, если вдруг кто-то из гостей останется ночевать. Цена – ну, допустим, до сорока тысяч, не дороже.
Re: Покупка дивана
Так все от магазина будет зависеть, у всех свои сроки. Мы когда думали где купить диван, смотрели МногоМебели, Мун и подобные, где есть реально недорогие модели. Так вот, в МногоМебели нам сказали ждать минимум полтора месяца, потому что складов у них как бы нет, все делается на заказ. Из Мун привезти обещали через три дня, потому что склады есть везде. Когда смотреть будете, сразу просто срок уточняйте.
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