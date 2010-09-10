Покупка дивана

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1233
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка дивана

Сообщение zevc » Сегодня, 17:56

Кто недавно был в мебельных, что там с доставкой? Нужен недорогой диван, на кухню. Самый простой, но чтобы раскладывался в полноценное спальное место, если вдруг кто-то из гостей останется ночевать. Цена – ну, допустим, до сорока тысяч, не дороже.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1228
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка дивана

Сообщение klonik » 36 минут назад

Так все от магазина будет зависеть, у всех свои сроки. Мы когда думали где купить диван, смотрели МногоМебели, Мун и подобные, где есть реально недорогие модели. Так вот, в МногоМебели нам сказали ждать минимум полтора месяца, потому что складов у них как бы нет, все делается на заказ. Из Мун привезти обещали через три дня, потому что склады есть везде. Когда смотреть будете, сразу просто срок уточняйте.
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