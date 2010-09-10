Лазерная гравировка
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Лазерная гравировка
Лазерная гравировка интересует, где про нее можно почитать?
Re: Лазерная гравировка
На что-то наносить собираетесь? Я вот в качестве подарка всегда мечтала нанести инициалы мужа и ему такие часы прикупить) Вот, как тут https://ogonek.msk.ru/lazernaya-graviro ... estva.html По моему выглядит шикарно! А у вас какие идеи?)
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