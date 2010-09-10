Что определяет качество чая?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Что определяет качество чая?

Сообщение zevc » Сегодня, 14:48

Что определяет качество чая?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Что определяет качество чая?

Сообщение klonik » Сегодня, 14:51

Как же я обожаю разные чаи! Часто заглядываю в магазин Чайный дом и что-то новенькое себе выбираю на пробу) А вам советую вот этот https://gemma-coffee.ru/services/What%2 ... 0of%20tea/ материал. Там все очень дотошно по вашему вопросу написано)
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