Изучение английского языка
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Изучение английского языка
Всем привет, пока ходили в садик, я все не понимала, зачем мамашки таскают детей на английский, если школа еще не началась. Пошли мы в первый класс, оказалось, что к школе у ребенка уже должны быть базовые знания. Срочно ищем репетитора!
Re: Изучение английского языка
Доброго времени суток, я тоже всегда думала, что это мамашки пытаются детей просто чем-то занять. Мы тоже не занимались языком в садике. Но пошли в школу, и оказалось, что не учат они алфавит, а уже разговаривают во всю! Мы пошли в Скиллбокс, там английский с нуля для детей, нас прям быстренько подтянули до уровня тех ребятишек, которые начали заниматься английским еще с садика. Сейчас мы на одной волне)
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