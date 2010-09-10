Изучение английского языка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Изучение английского языка

Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Всем привет, пока ходили в садик, я все не понимала, зачем мамашки таскают детей на английский, если школа еще не началась. Пошли мы в первый класс, оказалось, что к школе у ребенка уже должны быть базовые знания. Срочно ищем репетитора!
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Изучение английского языка

Сообщение zevc » 29 минут назад

Доброго времени суток, я тоже всегда думала, что это мамашки пытаются детей просто чем-то занять. Мы тоже не занимались языком в садике. Но пошли в школу, и оказалось, что не учат они алфавит, а уже разговаривают во всю! Мы пошли в Скиллбокс, там английский с нуля для детей, нас прям быстренько подтянули до уровня тех ребятишек, которые начали заниматься английским еще с садика. Сейчас мы на одной волне)
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