Сообщение klonik » Сегодня, 15:23

Всем привет, пока ходили в садик, я все не понимала, зачем мамашки таскают детей на английский, если школа еще не началась. Пошли мы в первый класс, оказалось, что к школе у ребенка уже должны быть базовые знания. Срочно ищем репетитора!