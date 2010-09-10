Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:41

Помогите понять, в чем голосовая авторизация превосходит авторизацию по смс? Если верить откликам пользователей, то сообщение доверия больше вызывает. А это самое главное, потому что работать нужно в первую очередь для удобства клиента. Или я не права?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1240
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 8 минут назад

Мы когда решили тут https://voicepassword.ru заменить смс голосовым паролем, то тоже переживали, что клиенты будут отказываться. Потом даже опрос отдельный проводили, кому и как лучше. И знаете, что выяснилось? То, что людям, если у них есть цель, разницы нет. Вот нужна клиенту регистрация, он и смс прочтет, и звонок примет. Если не понимает как это сделать, то помощи попросит. Просто потому, что ему надо.
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