Подскажите
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Подскажите
Помогите понять, в чем голосовая авторизация превосходит авторизацию по смс? Если верить откликам пользователей, то сообщение доверия больше вызывает. А это самое главное, потому что работать нужно в первую очередь для удобства клиента. Или я не права?
Re: Подскажите
Мы когда решили тут https://voicepassword.ru заменить смс голосовым паролем, то тоже переживали, что клиенты будут отказываться. Потом даже опрос отдельный проводили, кому и как лучше. И знаете, что выяснилось? То, что людям, если у них есть цель, разницы нет. Вот нужна клиенту регистрация, он и смс прочтет, и звонок примет. Если не понимает как это сделать, то помощи попросит. Просто потому, что ему надо.
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