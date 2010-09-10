Сообщение klonik » Вчера, 15:41

Помогите понять, в чем голосовая авторизация превосходит авторизацию по смс? Если верить откликам пользователей, то сообщение доверия больше вызывает. А это самое главное, потому что работать нужно в первую очередь для удобства клиента. Или я не права?