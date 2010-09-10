Подскажите
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Подскажите
Кто занимается продвижением каналов в телеграмме, скажите, что с подписчиками и их стоимостью? В интернете куча советов, как правильно подобрать площадку для рекламы канала, но нет информации о том, насколько тот или иной способ эффективен и что там по деньгам.
Re: Подскажите
Доброго дня, автор, а что у вас за канал? Если что-то полезное и интересное, то тут можете ссылку оставить, может кто и подпишется. А так вам по таким вопросам сюда https://redboost.com.ua/ стоит идти, чтобы узнать точную информацию. Сейчас стоимость подписчика во многом от тематики зависит. Если не политика, то дорого быть не должно. А, еще шоубиз дорогой в плане продвижения.
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