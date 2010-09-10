Сообщение klonik » Вчера, 16:11

Кто занимается продвижением каналов в телеграмме, скажите, что с подписчиками и их стоимостью? В интернете куча советов, как правильно подобрать площадку для рекламы канала, но нет информации о том, насколько тот или иной способ эффективен и что там по деньгам.